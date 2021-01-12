فيتسل يغيب فترة طويلة

دوليه

أكد نادي بوروسيا دورتموند أول من امس أن لاعبه البلجيكي أكسل فيتسل سيغيب «شهورا» عن اللعب جراء اصابته بتمزق في وتر آخيل ما يهدد بانهاء موسمه. وخسر دورتموند جهود لاعب الوسط بعدما خرج مصابا خلال المباراة التي فاز فيه فريقه 3-1 السبت على لايبزيغ، بثنائية للنروجي ارلينغ هالاند وهدف الانكليزي جايدون سانشو. وأكد النادي الأصفر والأسود أن نتيجة فحص فيتسل (31 عاما) أثبتت أنه يعاني تمزقا في وتر أخيل وسيغيب «للأشهر المقبلة». ولم يذكر النادي الألماني ما اذا سيكون فيتسل حاضرا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل. وتشكل اصابة فيتسل ضربة قوية لدورتموند، خصوصا وأن البلجيكي شارك أساسيا في 18 مباراة من أصل 24 في جميع المسابقات هذا الموسم. وسيغيب فيتسل أيضا عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام اشبيلية في 17 فبراير، فيما تلعب مباراة الاياب في 9 مارس.