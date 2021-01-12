إشبيلية مدد عقد لوبيتيغي

دوليه

أعلن نادي اشبيلية الاسباني أول من أمس تمديد عقد مدربه جولين لوبيتيغي حتى عام 2024. وقال النادي الأندلسي في بيان «توصل اشبيلية ولوبيتيغي الى اتفاق لتمديد فترة عمله لموسمين آخرين، وبذلك يصبح حتى 30 يونيو 2024». وأضاف «لقد وجد اشبيلية قائدا تميز بطريقته في اللعب منذ اليوم الأول وتحقيق نتائج رائعة ارتقت به الى مستوى أنجح المدربين في تاريخ اشبيلية». وسبق للوبيتيغي أن أشرف على منتخب اسبانيا (2016-2018) وريال مدريد (2018)، لكنه لم يشهد نجاحا يذكر على عكس ما عاشه في اشبيلية. وحقق مع النادي الاسباني أعلى نسبة انتصارات في تاريخ النادي (58,2 بالمئة في 79 مباراة)، وفاز معه بالدوري الأوروبي، وقاده للادوار الاقصائية في دوري أبطال اوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني (مباراة الذهاب 17 فبراير، والاياب 9 مارس).