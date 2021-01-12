الأبيض والأصفر في نهائي كأس سمو ولي العهد

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يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله برعايته المباراة النهائية التي تقام على كأس سموه بين الكويت والقادسية. وقد أناب سموه حفظه الله وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لحضور المباراة النهائية في الساعة 07:00 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي.

وتعتبر مواجهة الليلة حلقة جديدة من سلسلة الصراع بين الأبيض والأصفر في السنوات الأخيرة، والنهائي العاشر الذي يجمعهما في المسابقة حيث تفوق الأصفر 6 مرات، مقابل 3 للكويت.

وبينما يبحث الكويت عن لقبه الثاني هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر على حساب العربي، يريد القادسية أن يعيد الوصل مع البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 9 ألقاب، مقابل 8 للكويت حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، علماً بأن العربي توج باللقب في 7 مناسبات والسالمية مرتين وكاظمة مرة واحدة.

ويبدو الفريقان في أتم الجاهزية للمواجهة المرتقبة رغم بعض الغيابات في صفوفهما، حيث يفتقد القادسية عامر المعتوق الغائب منذ فترة للإصابة بالإضافة إلى النيجيري دينيس سيسوجو الذي سيغيب لعشرة أيام بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

في المقابل، لا يعاني الكويت إلا من غياب فهد العنزي الذي دخل مرحلة التأهيل بعد خضوعه لجراحة في قطر، بالإضافة إلى يوسف ناصر الذي دخل التدريبات الجماعية لكن من المستبعد مشاركته الليلة.

ويملك المدربان الوطني محمد عبدالله والإسباني بابلو فرانكو عدة أوراق رابحة سواء في التشكيلة الأساسية أو في مقاعد البدلاء، ويبرز العاجي جمعة سعيد والتونسي أحمد العكايشي والفرنسي عبدول سيسوكو والإسباني جي ديمبلي وفيصل زايد وأحمد الزنكي وفهد الهاجري لدى الفريق الأبيض. بينما يقود النجم بدر المطوع الكتيبة الصفراء إلى جانب أحمد الظفيري وسلطان العنزي وعيد الرشيدي والبرازيلي لوكاس غاوتشيو ورضا هاني والنيجيري جيمس أكواسو والأردني عدي الصيفي والألباني برنس تراشي.

وجنبت القرعة الكويت حامل اللقب من خوض الدور التمهيدي قبل أن يتخطى الساحل بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي، ثم تجاوز برقان بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

أما القادسية فهزم الصليبخات برباعية نظيفة في الدور التمهيدي، ثم تغلب على العربي بهدف دون رد، وأخيراً تخطى التضامن بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

والتقى الأبيض والأصفر للمرة الأولى في المباراة النهائية لكأس ولي العهد موسم 2001-2002 وفاز القادسية يومها بهدف دون، كما تغلب القادسية في 3 نسخ متتالية مواصلاً تفوقه على الكويت في موسم 2003-2004 بنتيجة 2-1، وموسم 2004-2005 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وموسم 2005-2006 بركلات الترجيح كذلك بعد التعادل 2-2.

وكان الفوز الأول للكويت على القادسية في نهائي موسم 2007-2008 عندما فاز بهدف الأنغولي أندريه ماكينغا في الوقت بدل الضائع، ورد القادسية في الموسم الذي يليه بالفوز 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وغابت المواجهات بين الفريقين في المباريات النهائية حتى موسم 2016-2017 عندما فاز الأبيض بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لكن الأصفر تفوق في الموسم الذي يليه بالطريقة ذاتها بعد التعادل 0-0، وعاد الكويت ليفوز في المباراة النهائية لموسم 2018-2019 بهدف دون رد سجله فيصل زايد.

