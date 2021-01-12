فرانكو: الحسم بالتفاصيل الصغيرة

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أكد مدرب القادسية الإسباني بابلو فرانكو أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم مواجهة اليوم أمام الكويت في النهائي. واعترف فرانكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بصعوبة المهمة أمام فريق قوي ومتمكن مثل الكويت، مضيفاً إنه انتظر مع الأصفر لمدة عامين من أجل بلوغ النهائي، وقال: «لذلك اعتبرها مهمة وصعبة في ذات الوقت أمام منافس قوي اعتدنا على مواجهته في السنوات الأخيرة». وأضاف فرانكو: «أختار التشكيلة ولفقاً لقناعاتي لا وفقاً لما يقوله الإعلام وتردده الجماهير مع احترامي لها.. أملك قائمة من 30 لاعباً، الأجهز منهم والذي يخدم أسلوب اللعب سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، وهو ما حدث في المباريات السابقة التي أشركت فيها لاعبين شباب»، لافتاً إلى أن الأصفر لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لكنه يقوم بدوره كمدرب من أجل تحسين الأداء، ومنوهاً بأن كل الفرق عانت من الإجهاد بسبب ضغط المباريات. بدوره، قال لاعب القادسية عبدالعزيز وادي أنه وزملاءه اللاعبين جاهزون لمباراة الليلة رغم صعوبتها الكبيرة، مضيفاً إن معنويات الفريق عالية جداً والجميع متحمس من أجل تحقيق أول ألقاب الموسم.

