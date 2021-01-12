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نصار: كلا الفريقين كتاب مفتوح

راشد خلف
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الثلاثاء 12 يناير 2021

توقع المدرب المساعد لفريق الكويت وليد نصار أن تكون مواجهة النهائي أمام القادسية صعبة كباقي اللقاءات التي جمعت الأبيض مع الأصفر في السنوات الأخيرة. وأكد نصار أن كل فريق يعتبر كتاباً مفتوحاً للآخر، وكلاهما يضمان عناصر مميزة «نتمنى أن يسهموا في تقديم مباراة كبيرة ولوحة جميلة في النهائي». وأضاف نصار أن وفرة المهاجمين المميزين في الفريق يخلق روح المنافسة بينهم وهذا يعتبر أمراً إيجابياً خصوصاً بعد تعافي الدولي يوسف ناصر من الإصابة، مشدداً على أهمية ثبات التشكيلة في المباراة الأخيرة بوجود التونسي أحمد العكايشي وبديله أحمد حزام في مركز رأس الحربة. وأردف: «نحن في الجهاز الفني نسعى دائما بأن يكون لدينا فريق متكامل سواء داخل الملعب أو في مقاعد الاحتياط».


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