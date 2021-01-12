اعتماد تعديل بعض أحكام النظام الاسترشادي للأندية

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مشروع قرار بتعديل بعض احكام النظام الاسترشادي للأندية الرياضية الصادر بقرار رقم 48 لسنة 2018، كما اعتمد الخطة السنوية لإدارة التفتيش والتدقيق، فيما وافق المجلس على تقديم الدعم اللامحدود ماديا ومعنويا لترشيح حسين المسلم لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» واستضافة مكتب الرئيس في الكويت في حال فوزه. وكان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن المطيري وبحضور أسد تقي نائب رئيس المجلس وحمود فليطح مدير عام الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام.وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء مجلس الإدارة في اول اجتماع معهم بعد تكليفه بمنصب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وطالبهم بالتعاون المثمر خلال الفترة المقبلة من اجل دعم الشباب الكويتي الرياضي، مع ضرورة العمل على دمج الخبرات مع الطاقات الشبابية في المجال الرياضي. ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة ادراج قطاع الانشاءات والصيانة والمرافق ضمن الخطة السنوية لإدارة التفتيش والتدقيق، بالإضافة الي الموافقة على اللائحة المالية التنظيمية لمركز عبد الله السالم لأعداد القادة. بدوره قدم تقي التهنئة للوزير المطيري على ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، مؤكدا ان مجلس إدارة الهيئة دائما يمد يد التعاون البناء من أجل رفع شأن الرياضة الكويتية وخدمة الشباب الرياضي. ونوه تقي بأن مجلس الإدارة فوض الوزير المطيري ومدير الهيئة بوضع خطة مستقبلية لتفعيل دور اتحاد الرياضة للجميع والاتحاد الرياضي المدرسي خلال الفترة المقبلة.من ناحيته، رحب حمود فليطح بالوزير المطيري وقدم له التهنئة باسمه وباسم نواب المدير العام والعاملين في الهيئة على ثقة القيادة السياسية بتوليه المنصب، وبين ان مجلس الإدارة الحالي عمل خلال الفترة الماضية بكل طاقاته من اجل خدمة الرياضة الكويتية.

