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كاظمة أوقف انتصارات العربي في «الطائرة»

زيد خلف
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الثلاثاء 12 يناير 2021

أوقف كاظمة انتصارات العربي وهزمه 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي شهدت تحقيق الكويت انتصارا سهلا على الشباب بالنتيجة ذاتها.
وبهذا الفوز انفرد الكويت في صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، يأتي بعده كاظمة والعربي بـ 12 نقطة لكل منهما، فيما أصبح رصيد الشباب 7 نقاط في ذيل الترتيب. في المباراة الأولى شهد الشوط الاول منافسة كبيرة بين الطرفين قبل أن يتمكن كاظمة من حسمه لصالحه بصعوبة بالغة 27-25. وسيطر البرتقالي على الشوطين التاليين وأنهاهما دون صعوبة 25-17 و25-18.وفي المباراة الثانية لم يجد الكويت صعوبة في انهاء الأشواط الثلاثة لصالحه 25-14، 25-22،25-10.


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