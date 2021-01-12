استعدادات مكثفة لـ «رماية علي الصباح»

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يكثف الرماة والراميات تدريباتهم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي استعدادا لخوض منافسات كأس المغفور له الشيخ علي الصباح السنوية للرماية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الحالي، ويشارك في المسابقات بجانب رماة المنتخب الوطني نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي إضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني، فيما ستكون مسابقات الكأس في الرمايات الاولمبية (سكيت و تراب ) للرجال والسيدات. وتقدم محمد الغربة أمين السر المساعد بنادي الرماية بجزيل الشكر إلى اللجان العاملة في هذه الكأس الغالية لما يبذلونه من جهود كبيرة لإنجاح هذا الحدث الذي يحمل اسم بطل من أبطال تحرير الكويت الذين قدموا لها الغالي والنفيس وحمل همومها ، كما كان للفقيد اهتماماته الرياضية وخاصة ممارسة رياضة الرماية حيث مثل المنتخب الوطني فى بطولة السيزيم العسكرية بجانب رماة الكويت كما قدم الكثير للكويت في المجال الأمني أثناء توليه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وأضاف الغربة أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت كل التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صوره من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، كما تم توفير كل أدوات التعقيم والحماية اللازمة تطبيقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المعلنة من قبل الجهات الصحية.

