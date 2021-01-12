فوز الكويت والجهراء في «السلة»

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حقق الجهراء انتصارا صعباً على برقان 75-65 أول من أمس في الجولة الأولى من الدور الثاني (مواجهات بلاي أوف) في دوري كرة السلة، فيما لم يجد الكويت أي صعوبة في تحقيق انتصار سهل على القرين 107-58. ويقام الدور الثاني (ربع النهائي) بنظام بلاي اوف من ثلاثة مباريات على أن يتأهل الفريق الفائز بمباراتين الى المربع الذهبي الذي سينطلق في 24 يناير الجاري.

وجاءت مواجهة الجهراء مع برقان قوية منذ انطلاقتها تقدم بها الاول 11-2 من خلال تألق عبدالعزيز الحميدي في التسجيل من خارج القوس في الوقت الذي طغى به التسرع على أداء منافسه لينتهي الربع الاول بتقدم الجهراء 26-12.

واستطاع برقان تنظيم هجماته في الربع الثاني بعد ان قلص الفارق الى 8 نقاط، ولكن سرعان ما عاد الجهراء الى استعادة توازنه وانهى الربع 47-34.

ووسع الجهراء تقدمه في الربع الثالث بعد ان تقدم 58-40 قبل أن يقلص برقان الفارق الى 10 نقاط غير ان تألق عبدالعزيز الحميدي بالتسجيل من الخارج قاد الجهراء الى توسيع الفارق مجدداً مع نهاية الربع الثالث الذي انتهى 65-52.

وكان الربع الرابع نقطة التحول في المباراة بعد ان هبط الجانب البدني للاعبي الجهراء الامر الذي استغله لاعبو برقان من خلال اللعب السريع ليقلص الفارق الى 5 نقاط في آخر ثلاث دقائق لتزداد المباراة اثارة وندية في لحظاتها الاخيرة التي شهدت استبسالا دفاعيا من لاعبي الجهراء والتعامل معها بخبرة لاعبيه محمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي لتنتهي المباراة بفوز الجهراء 75-65.

وفي المباراة الثانية التي جمعت الكويت والقرين نجح بها الاول في فرض سيطرته على مجرياتها منذ البداية والخروج فائزاً بنتيجة كبيرة 107-58.

من جانب آخر وجهت لجنة المسابقات في اتحاد السلة الدعوة الى ممثلي الاندية لحضور قرعة كأس الاتحاد بالاضافة الى المربع الذهبي لبطولة الدوري وكذلك قرعة تحديد المراكز من الخامس حتى الثالث عشر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة.

