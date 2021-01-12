متوقع نهائي مميز.. لكأس سمو ولي العهد

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دربي من الطراز الاول في الكرة الكويتية عندما يلتقي القادسية والكويت فإننا بالطبع سنشاهد مباراة فنية عالية المستوى لما يحتويه الفريقين من لاعبين ذوي مستوى فني عالٍ نتمنى من المدربين ان يستفيدا من قدرات لاعبيهما بالاسلوب التكتيكي المناسب لكي نشاهد مباراة نهائي كأس سيدي ولي العهد (الاول في عهده) سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح (حفظه الله)...

وكم كنا نتمنى تواجده بالملعب لكي يتشرف اللاعبون بالسلام عليه ولكن هذا قدرنا فـ «الكورونا» احبطتنا ومنعت سموه من الحضور للمباراة من مبدأ التباعد الاجتماعي والبركة بوزير الاعلام والشباب السيد عبدالرحمن المطيري الذي حرص على متابعه التجهيزات الرسمية لهذه المباراة.

فلنرجع للمباراة التي يتنافس فيها الاصفر والابيض على عدد الالقاب التي حصل عليها كل فريق والافضلية الآن للقادسية ... ولكن لن يكون الابيض صيدا سهلا لهم فما قدماه خلال مباريات التصفيات الاولى اثبت انهما الافضل الان لهذه المباراة التي ستكون من غير جمهور ولكنها منقولة تلفزيونيا . فلدى كل فريق لاعبين يستطيعون تغيير النتيجة والفوز بالمباراة لمن يعطيها منذ بدايتها ... واتمنى لحكام المباراة التوفيق ولا نخرج عن قراراتهم... بالتأكيد ستسجل المباراة في نهايتها بعض الاحصائيات الفنية لكل نادٍ والتي يتصدرها الآن القادسية في اغلب نتائجها الفنية والادارية... فلنقدم مباراة تليق بكم كناديين كان لهما الفضل في رفع شأن الكرة الكويتية في الكثير من المحافل القارية .... فكل التوفيق لهما وان شاء الله نصل لبر الامان في ادارة الرياضة الكويتية.... والله من وراء القصد.

