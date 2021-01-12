العملية نجحت والمريض مات!

الاخيرة

هناك مثل طريف نصه «العملية نجحت بتميز إلا أن المريض مات»، وكثير من الإجراءات الصحية، التي شهدناها ونشهدها خلال المدة الماضية، كانت قريبة من ذلك القول الساخر، فالحرص على صحة الناس أمر جيد على ألا يتسبب بقطع أرزاقهم، وخراب بيوتهم، ودمار اقتصاد بلدهم!

***

فليس بالخبز أو الكمام وحده يحيا الإنسان، فهناك حاجة لخطط تنمية فاعلة، تعتمد على تحفيز الاقتصاد، وتشجيع رجال الأعمال، فهم البديل الوحيد للنفط، والحال كذلك مع التعليم الجيد، والخدمة الصحية المتميزة، وانفتاح البلد الاجتماعي الذي بدونه، وبوجود لجنة الظواهر السلبية (الاسم الآخر لهيئة الأمر بالمعروف)، لن يدخل بلدنا سائح يتيم واحد كي يستمتع بجزرنا القاحلة، التي لازرع ولاضرع فيها، والتي تعاني من: إما البرد القارس أو الحر الشديد، والاثنان لا يجذبان السائحين والمستثمرين!

***

آخر محطة:

1- أظهرت الإحصاءات أن إسرائيل استطاعت أن تطعم 20% من شعبها خلال المدة القصيرة الماضية، تبعتها الإمارات والبحرين على مستوى العالم، فلماذا لا نقتدي بها بدل مشي السلحفاة الذي نعيشه؟!

2- تلقيح جزء من المجتمع، يبقى لبس الكمام والتباعد والإغلاق والحظر المدمر قائما، لأن من أخذ اللقاح، وحصن نفسه ضد المرض والموت، سيبقى احتمال حمله للفيروس من المرضى - ممن لم يلقحوا - قائماً، في أنفه وحنجرته ليعدي الآخرين كلما كح أو عطس!

