فيروز منذ 50 عاماً.. صورة نادرة في الولايات المتحدة

الاخيرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نادرة للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، تم الكشف عنها بعد أن ظلت حبيسة لمدة 50 عاما منذ التقاطها في سبعينات القرن الماضي. وشارك الإعلامي اللبناني، ريكاردو كرم، الصور وهي بالأبيض والأسود عبر حسابه على موقع تويتر والتي توثق إحدى جولات فيروز الغنائية في الولايات المتحدة عام 1971. وعلق كرم على الصورة «فيروز في صور نادرة بدأت بالانتشار البارحة، وتعود للعام 1971، خلال رحلتها التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انحنت لها الرؤوس وسالت الأقلام تكتب عن أيقونة الشعراء الآتية من لبنان الصغير..حينها لا فضائيات ولا منصات افتراضية... فيروز صدحت وأغنيتها عانقت العالي». ?وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أصدرت الخميس الماضي بيانا نفت فيه خبرا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة فيروز بفيروس «كورونا» المستجد.

