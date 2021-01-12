تحضيرات للضرائب.. هل حان وقت الدواء المر؟

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن توجه الكويت لتطبيق نظام ضريبي متكامل خلال المرحلة المقبلة، مستدركاً بالقول ان وزارة المالية طرحت مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الضرائب المتكامل.

ولفتت المصادر ان توجه الكويت لتطبيق هذا النظام يأتي بناءً على توصيات البنك الدولي وصندوق النقد من اجل تحقيق التنوع المطلوب في مصادر الدخل، مع تراجعات اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية والتي اثرت كثيراً على مستويات السيولة في الاحتياطي العام، مع ارتفاع مستويات عجز الميزانية.

وأشارت إلى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الدخل من شأنه تعزيز الايرادات غير النفطية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دينار وهو ما سيؤدي إلى تعزيز المصدات المالية للدولة على المدى الطويل.

وقال ان من بين التحديات التي تواجه تطبيق نظم ضريبية متكاملة ومتطورة غياب الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات، وهو ما يعيد التوجهات الاصلاحية في الميزانية إلى المربع الأول، حيث يقوم كل قيادي بطرح مناقصة مغايرة لسابقه، وهو الأمر الذي يحدث تضارباً في المشاريع والخطط الموضوعة من قبل وزارة المالية ويؤجل وتيرة الاصلاحات.

ولفتت المصادر إلى ان الكويت اتجهت في الآونة الأخيرة، إلى تطبيق منظومة اصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة لتفادي التراجعات الحادة في اسعار النفط وارتفاع وتيرة العجز في الميزانية العامة للدولة.

وبينت ان تطبيق الضريبة ليس بدعة وسبقتنا اليها دول مجاورة، وهو امر لا يرفضه الكثير من المستثمرين، مستدركاً بالقول ان تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتسهيل الاجراءات وتيسيرها تمثل عوامل مهمة لمجتمع الأعمال لتقبل فكرة تطبيق الضريبة.

وأشارت المصادر إلى ان من شأن تطوير الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمستثمرين تطوير قدرات المستثمرين في مختلف القطاعات وتحديداً القطاع المالي الذي يعد من بين القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة.

وشددت على ان خيار تنويع مصادر الدخل يستهدف تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة وتحديداً في بند الرواتب والأجور، خاصة وأن دخول القطاع الخاص حلبة المشاريع التنموية سيوفر مئات الوظائف امام خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل، ويوفر الكثير من الأموال في جانب المصروفات.

وأوضحت المصادر إلى ان توجه الكويت لتطبيق اصلاحات ضريبية متكاملة يأتي في ظل النمو السريع والكبير في جانب المصروفات، نتيجة زيادة اعداد السكان والتزام الدولة بتوظيف خريجيها القادمين إلى سوق العمل، فيما تنمو الايرادات بشكل ابطأ لاعتماد الميزانية بشكل كبير على الايرادات النفطية التي تعاني تراجعاً حاداً منذ سنوات.

وقالت المصادر ان ميزانية 2020/2021 من بين الأمثلة الدالة على ذلك حيث لا تزيد الايرادات عن 7.5 مليارات دينار، فيما تصل الميزانية إلى 21.5 مليار دينار وهو ما يعني عجزاً تقديرياً يصل إلى 14 مليار دينار، مشيرة إلى ان الأزمات الاقتصادية المزمنة التي تعانيها الحكومة تحتاج إلى حلول جذرية.

