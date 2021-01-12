100 مليار للتطبيقات خلال 2020

مال وأعمال

أنفق مستخدمو الهواتف الذكية اكثر من 110 مليارات دولار على شراء التطبيقات والاشتراكات والمحتوى الرقمي، خلال عام 2020، تشمل مستخدمي نظامي اندرويد، وiOS، حيث استحوذ الأخير على الغالبية العظمى من عمليات شراء التطبيقات ومحافظاً على تفوقه الملحوظ على نظام اندرويد المفتوح.

وفي مواجهة ادعاءات مكافحة الاحتكار وغضب بعض صانعي التطبيقات، قامت «أبل» بتهدئة حالة الغضب لمجتمع مطوريها في نوفمبر من خلال تقديم برنامج App Store Small Business، والذي يقلل عمولة متجر التطبيقات للشركة من 30 إلى 15 % للمطورين الذين يكسبون اقل من مليون دولار سنوياً، وفقاً لما ذكرته Statista، واطلعت عليه العربية.نت. ومنذ اطلاق متجر التطبيقات في عام 2008، قامت «أبل» باقتطاع

30 % من قيمة مبيعات التطبيقات، وعمليات الشراء داخل التطبيق للمحتوى الرقمي والاشتراكات التي تتم عبر تطبيقات iOS، والذي تم تخفيضه أخيراً إلى 15 % بداية من اول العام الحالي، ما لفت انتباه مراقبي المنافسة، لا سيما للحالات التي تتنافس فيها «أبل» مع صانعي التطبيقات، مثل المنافسة بين ابل للموسيقى، وتطبيق سبوتفاي.

وفي حين ان قرار «أبل» بتخفيض عمولتها إلى النصف للمطورين الصغار يبدو وكأنه تنازل كبير، تشير البيانات إلى ان المطورين المؤهلين للبرنامج لا يمثلون سوى جزءا صغيرا من عائدات App Store. ووفقاً لتقديرات شركة تحليلات التطبيقات SensorTower، بلغت عائدات App Store اكثر من 70 مليار دولار العام الماضي.

وبافتراض ان معظم هذا الاجمالي مؤهل للحصول على عمولة «أبل»، فان هذا يصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار من الايرادات في العام الماضي وحده، وهو ما لا يمثل تغييراً بسيطاً حتى بالنسبة لشركة «أبل».

