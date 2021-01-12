انسحابات أميركية من بورصة هونغ كونغ

مال وأعمال

قالت مؤسسات وول ستريت التي تعمل في هونغ كونغ انها ستخفض انكشافها على شركات صينية مدرجة في حظر اميركي على الاستثمار في شركات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني قبل ان تدخل القواعد حيز النفاذ في وقت لاحق امس الاثنين.

وقال «غولدمان ساكس» و«جيه.بي مورغان» و«مورغان ستانلي» في اشعار لبورصة هونغ كونغ الليلة الماضية وفقا لوكالة «رويترز»، انهم سيقومون بشطب 500 منتج مدرج في هونغ كونغ مرتبطة بشركات الاتصالات «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم» ومؤشرات محلية من بينها مؤشر «هانغ سنغ» الرئيسي. وشركات الاتصالات الثلاث مدرجة في المؤشر القياسي المحلي.

وفي بيان منفصل، قال بنك الحفظ الأميركي «ستيت ستريت» ان صندوق المؤشرات المتداولة الذي يديره والذي يقوم بتداولات في المؤشر «هانغ سنغ» لن يقوم بأي استثمارات جديدة في الأسهم المفروضة عليها عقوبات، لكنه سيواصل الاحتفاظ بالمساهمات القائمة. وقال البيان انه وفقا للمعلومات التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، فان الصندوق لم يعد ملائما لاستثمار الأفراد أو الشركات الأميركية. تأتي الاعلانات بعد بيانات صادرة الأسبوع الماضي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية توضح امرا صادرا عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات تعتبرها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني. وذكرت «هونغ كونغ اكستشينجز آند كليرينغ» المشغلة للبورصة انها «تعمل عن كثب مع المصدرين المعنيين لضمان الغاء الادراج على نحو منظم وتسهيل ترتيبات اعادة الشراء التي يضعها المصدرون». ويوجد اكثر من 12 الف منتج مدرج في هونغ كونغ اصدرته 15 شركة. وقالت «ستاندرد آند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق الخميس الماضي، انها ستلغي شهادات الايداع الأميركية لثلاث شركات اتصالات صينية هي تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم كوربوريشن وتشاينا يونيكوم «هونغ كونغ» من مؤشراتها.

وقالت بورصة نيويورك انها ستشطب الشركات الصينية الثلاث اعتبارا من 11 يناير، مؤكدة احدث تراجع لها في هذا الصدد، وذلك بعد يوم من ابلاغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين رئيس البورصة بمعارضته لقرار سابق بالتراجع عن شطب ثلاث شركات صينية للاتصالات.

وكانت الصين قد توعدت الأسبوع الماضي، بالرد على اي شطب لشركاتها من بورصة نيويورك. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان ان الاجراءات الأميركية «ستضعف بشكل كبير ثقة جميع الأطراف في سوق رأس المال الأميركي».

