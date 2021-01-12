«إيرباص»: تسليم 566 طائرة في 2020

مال وأعمال

أعلنت شركة ايرباص عن تسليم 566 طائرة تجارية إلى 87 عميل خلال العام 2020، تماشياً مع خطة التعديلات المؤقتة على خطوط تصنيع وتجميع الطائرات التي اطلقتها في ابريل 2020، استجابةً لتفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وبهدف التعامل مع التحديات التي فرضتها القيود على السفر الدولي، عمل فريق ايرباص على تطوير حلٍ مبتكر لتسليم الطائرات بشكل الكتروني، والذي جرى استخدامه لأكثر من 25 % على الطائرات التي جرى تسليمها خلال العام 2020، حيث يهدف الحل إلى تسليم الطائرات لشركات الطيران دون الحاجة لسفر فرقهم إلى مصانع التجميع النهائي لاستلام طائراتهم.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص جيوم فيوري: «تمكنا من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا من تخطي التحديات التي فُرضت علينا في هذا العام، حيث عملت فرقنا بجهد مع كل العملاء والموردين لمواجهة هذه الأزمة وتحقيق نتائج ايجابية. ونشكر شركاءنا والحكومات التي كان لها دور كبير في دعم القطاع خلال الفترة الأخيرة. واستناداً إلى عمليات التسليم لعام 2020 اننا متفائلون ولكن بحذر عندما نتطلع إلى عام 2021 رغم وجود الكثير من التحديات والشكوك على المدى القصير».

وفي عام 2020، سجلت شركة ايرباص اكثر من 383 طلبية جديدة منها 268 طلبية مؤكدة، ما يدل على استمرار شعبية طائراتنا في جميع قطاعات السوق. وسجلت طائرة A220 64 طلبية جديدة لتؤكد انها الطائرة الرائدة ضمن فئتها. كما سجلت عائلة A320 296 طلباً جديداً بما فيها 37 A321XLR. وفي قطاع الهيكل العريض، سجلت ايرباص 23 طلبية جديدة بما في ذلك لطائرتين A330 و21 A350. وبلغ عدد الطلبيات المتراكمة لدى الشركة 7,184 طائرة بحلول نهاية عام 2020، وذلك بعد الغاء 115 طلبية خلال العام.

