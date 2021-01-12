الذهب هبط مع صعود الدولار

مال وأعمال

هبط الذهب ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1816.53 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجع 0.5 % إلى 1839.89 دولاراً. وتراجعت الأسعار 4.4 % يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1839.90 دولاراً. وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد كلفة الذهب. ويزيد ارتفاع العائد كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

