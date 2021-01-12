اتفاقية تعاون بين «اتحاد الصناعات» و«الكلية الأسترالية»

مال وأعمال

أعلن اتحاد الصناعات الكويتية عن تعاون مشترك مع الكلية الاسترالية بالكويت، يهدف إلى تفعيل الجانب الاكاديمي والبحثي والتكنولوجي بمتطلبات واحتياجات القطاع الصناعي الكويتي.

وفي هذا الخصوص اكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي، أن هذا التعاون ماهو الا امتداد لعلاقة وثيقة بين الاتحاد والمؤسسات التعليمية المحلية، وعلى وجه الخصوص الكلية الاسترالية في الكويت كما ان مبادرة الكلية جاءت كنتيجة حتمية للتفاعل مع المتغيرات التي شهدتها الكويت نتيجة لجائحة فيروس كورونا-كوفيد 19، والتي ألقت بظلالها على القطاع الصناعي في ظل التوقف المؤقت لبعض خطوط الانتاج والتصدير ومواجهة العديد من المشاكل الفنية وهي انعكاسات متوقعة في مثل تلك الظروف.

وأضافت أن فكرة التعاون مع الكلية الاسترالية إنما تهدف إلى الاستفادة من مخرجات المؤسسات الأكاديمية المحلية من جهة وربط الجانب البحثي والاكاديمي والتكنولوجي باحتياجات المصانع وايجاد الحلول الذكية للمشاكل التي تواجهها وتعيق استمرارها وتطوير خطوط الانتاج لديها من الجهة الاخرى، حيث يحرص الإتحاد من خلال هذه المبادرة على ربط مهارات طاقم الكلية من أساتذة وخريجين وطلبة من مختلف التخصصات الفنية ببعض المصانع التي تم اختيارها كشريحة أوليّه في تلك المرحلة، حيث بدأنا بالتنسيق لزيارة المصانع والتعرف على خطوط الانتاج فيها تمهيدا للتنسيق على ابرز التحديات الفنية التي تواجهها.

بدوره أكد مساعد رئيس الكلية الاسترالية للخدمات المساندة م.صقر عبدالله الشرهان، أن الاتفاقية الجديدة مع اتحاد الصناعات الكويتية جاءت من خلال رؤية الكلية الاسترالية المتعلقة بالخدمة المجتمعية، خاصة وأن الكلية الاسترالية تعد جهة تعليمية عالية المستوى، ولديها نخبة كبيرة من الدكاترة والاساتذة والاكاديميين الذين يتمتعون بخبرة عالية تؤهلهم لتقديم الخبرة والاستشارات لمؤسسات القطاع الخاص على مختلف فئاتها، سواء منها ما يتعلق بالقضايا الادارية أو التسويقية أو الفنية أو المهنية، وبدون مقابل.

وأضاف أن الكلية الاسترالية تتمتع بعلاقة طيبة مع اتحاد الصناعات الكويتية، بل ومع القطاع الصناعي بشكل عام، وبالتالي فإن الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد سيكون لها أثر مزدوج على كل من طلبة الكلية من جهة، والمصانع الكويتية من الجهة الاخرى، فالطلبة الخريجين سيستفيدون من خلال الاحتكاك المباشر مع التجربة العملية في المصانع المحلية، كما أن المصانع نفسها ستستفيد من خلال التعرف على قدرات وإمكانيات الطلبة المتدربين، ومن ثم اختيار ما يناسبها من هؤلاء الخريجين قبل تعيينهم في المصانع.

وراهن الشرهان على نجاح التجربة الجديدة مع إتحاد الصناعات الكويتية في توفير فرص عمل للطلبة الكويتيين الذين يمتلكون الموهبة والمقدرة، خاصة وأن هذه التجربة من شأنها أن تضع الطلبة في بيئة محفزة تساعدهم على التفكير والابداع والابتكار، وذلك من خلال التدريب العملي الذي سيعزز من الجانب النظري الذي تعلموه خلال سنوات دراستهم في الكلية.

