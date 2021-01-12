«إيكوي بوليمرز» حققت ابتكاراً في «تيريفثالات البولي إيثيلين»

مال وأعمال

حققت شركة «إيكوي بوليمرز»، التابعة لمجموعة «إيكويت» للبتروكيماويات، ابتكارا عالميا جديدا ضمن سلسلة منتجاتها، تمثل بتطوير مادة «فيريديس 30»، وهي تيريفثالات بولي إيثيلين PET الصالحة للاستخدام في الصناعات الغذائية، التي يتم انتاجها بتدوير كيمائي لمواد معاد استخدامها من التيريفثالات بولي إيثيلين بنسبة 30 في المئة.

ويعكس هذا التطوير الناجح لمنتج فيريديس 30 مرونة وتفوق عمليات الإنتاج والإمكانات المتطورة في مواكبة المعايير الصناعية الجديدة التي تبنتها مجموعة «إيكويت» ضمن استراتيجيتها المعتمدة في يناير 2018 لمواكبة منظومة الاستدامة التي تتوافق مع استراتيجية المفوضية الأوروبية الخاصة بالصناعات البلاستيكية في الاقتصاد الدائري بحيث تم تغيير طريقة التصميم باستخدام تقنية متقدمة تمازج ما نسبته 30% من مادة تيريفثالات البولي إيثيلين المُعاد تدويرها كيماوياً كمادة خام مع اللقيم الاعتيادي، وهي من أعلى النسب التي تم تحقيقها حتى الآن. كذلك فإن الطرح الجديد يوفر للعملاء درجة جديدة من مادة تيريفثالات البولي إيثيلين لاستخدامها وإنتاجها وتدويرها في المنتجات البلاستيكية الخاصة بالمواد الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتُعد فيريديس 30 مثالًا واضحًا على التزام «إيكويت» الراسخ بالابتكار و سعيها المستمر لتقليص بصمتها الكربونية. وترى الشركة أن تطوير المزيد من المواد المدوّرة ذات الجودة العالية سوف يساعد في سدّ الفجوة الكامنة أمام الاقتصاد الدائري ومتطلبات الاستدامة البيئية، وسيضفي على قطاع إنتاج البلاستيك مزيداً من القيمة التي من شأنها تمكين القطاع من القدرة على الاستمرارية والمنافسة.

وبهذه المناسبة، أكّد سودير شينوي النائب الأول للرئيس التنفيذي لدى «إيكويت»، أن تركيز المجموعة ينصبّ على العمل في الاقتصاد المستدام، قائلًا إن مساعيها في هذا المجال أسفرت عن تطوير المنتج المبتكر فيريديس 30، وأضاف: «هذا المنتج الجديد دليل على ريادتنا وتميّزنا في القطاع، كونه يضيف إنجازا آخر إلى مسيرتنا الناجحة في مجال صناعة المواد القابلة للتدوير ذات الجودة العالية، ويساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والبيئي لعملائنا».

من جانبه، افاد مؤيد الفارسي المدير العام العالمي لأعمال التيريفثالات بولي إيثيلين لدى شركة «إيكويت» للبتروكيماويات، إن مادة فيريديس 30 تشكّل «إنجازاً مهما لشركة «إيكويت» ولقطاع البتروكيماويات عموما ينسجم مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة بالوصول إلى تيريفثالات بولي إيثيلين مدورة بنسبة 25 في المئة في التعبئة الغذائية بحلول العام 2025، وبنسبة 30 في المئة بحلول 2030».

