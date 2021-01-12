«المحاسبين»: آلية تعاون مع «نزاهة» والمجتمع المدني

مال وأعمال

شاركت جمعية المحاسبين والمراجعين في الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

وبمناسبة انعقاد الاجتماع التنسيقي الثالث بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ومنظمات المجتمع المدني التي تأتي في إطار تفعيل أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024 ، أوضح أمين سر الجمعية صباح الجلاوي ، أن مشاركة الجمعية في مثل تلك الفعاليات مع الجهات الرقابية للدولة تتسق والجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفساد والقضاء عليه ووقف جميع أوجه الهدر في الإنفاق.

واستدرك قائلاً : إن تمثيل جمعية المحاسبين في الاجتماعات التنسيقية التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، تعكس توجهها الرامي للإسهام في تفعيل مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الممتدة من 2019 إلى 2024 ، والتي تتصل بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والخطة التنفيذية منها.

ولفت أن الجمعية شاركت برؤيتها الفنية من خلال أعضائها المتخصصين في المجالات المختلفة وقدمت الكثير من الأفكار والمقترحات لمتخذي القرار التي ساهمت بدور فعال في صدور العديد من التشريعات والرؤى في العديد من القضايا الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية التي تؤثر على حياة المواطنين وتؤثر في الوقت نفسه على الأوضاع الاقتصادية.

وبدوره، أشار ممثل جمعية المحاسبين والمراجعين صقر الحيص إلى أن تمثيل الجمعية في تلك الاجتماعات يهدف للمساعدة في بلورة آلية تعاون واضحة وإطار حوكمة للإسهام في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المنصوص عليها في استراتيجية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وبين أن الاجتماعات تناولت: تقديم استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وشرح المبادرات ومعايير تحديد المنظمات المشاركة في تنفيذ المبادرة ومناقشة مسودة آلية التواصل المقترحة بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وتعزيز الدور الرقابي لها.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك اتفاق أو بروتوكول تعاون خلال الاجتماعات المقبلة التي تضم «نزاهة» وجمعيات النفع العام.

وشدد الحيص أن الكويت تسعى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على ما نصت عليه مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 والذي يحتاج إلى العديد من التعديلات الرامية.

وأشاد الحيص بالتنسيق الجيد والترتيب الذي قامت به نزاهة لعقد هذه الاجتماعات والدور البناء الذي تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتطوير وتحسين آليات مكافحة الفساد.

