256 مليون دينار مكاسب البورصة بدعم أسهم الترقية

مال وأعمال

واصلت البورصة مسلسل الارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي مع تواصل السيولة على الاسهم التي تم ترقيتها اخيراً لترتفع القيمة السوقية بقيمة 267 مليون دينار بنسبة 0.8 في المئة من 32.376 مليار دينار في جلسة الأحد، الى 32.643 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 1.06 في المئة وبقيمة 253 مليون دينار من 23.752 مليار دينار الى 24 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.16 وبقيمة 14 مليون دينار لترتفع من 8.624 مليارات دينار الى 8.638 مليارات دينار.

وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 1.06 في المئة وبنحو 64.6 نقطة ليرتفع من 6067.75 نقطة الى 6132.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المئة، وبنحو 46.3 نقطة من 5572.96 نقطة الى 5619.3 نقطة.

وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.18 في المئة وبنحو 8.5 نقاط من 4601.04 نقطة الى 4609.57 نقاط، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 8.5 نقاط وبنسبة 0.18 في المئة من 4708.57 نقاط الى 4717.07 نقطة.

وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 3.8 في المئة لتصل الى 48.3 مليون دينار مقابل 46.53 مليون دينار في جلسة الأحد، كما صعدت أحجام التداول بواقع 32.5 في المئة لتصل الى 261.5 مليون سهم مقابل 197.24 مليون سهم، وزادت الصفقات بنسبة 35.2 في المئة الى 12.3 ألف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 34.3 مليون سهم وذلك بالتداول على 72.2 مليون سهم عبر 4.88 آلاف صفقة ليستحوذ بذلك على نسبة 71 في المئة من اجمالي سيولة الجلسة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 13.9 مليون دينار وذلك بالتداول على 189.3 مليون سهم عبر 6.03 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3.55 في المئة، بينما تراجع قطاعا التأمين والسلع الاستهلاكية فقط بنحو 0.23 في المئة و1.29 في المئة على التوالي.

وجاء سهم «تجارة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 11.02 في المئة، فيما تصدر سهم «وربة للتأمين» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.50 في المئة. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.01 ملايين دينار مرتفعاً 1.17 في المئة، بينما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بتداول 24.11 مليون سهم ليرتفع السهم عند الاغلاق 3.67 في المئة.

