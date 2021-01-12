«التجارة»: 233.9 ألف دينار رسوم وسم 3.5 أطنان معادن ثمينة

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان اجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ نحو 3 أطنان و597 كيلو غراما، حصّلت عنه رسوما تقدر بنحو 165.7 ألف دينار، مشيرة الى أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو طنين و309 كيلو غرامات حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 115.4 ألف دينار.

وأضافت «التجارة» في بيان صحافي، أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 199.8 كيلوغراما، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 226 كيلوغراما، مبينة أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 1 طن و225 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 329 كيلوغراما.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 29.5 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 299 كيلوغراما، مشيرة الى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 1225 كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 61.2 ألف دينار.

وأضافت أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 61.8 كيلوغراما حصلت عنها رسوما بنحو 679 دينارا، مشيرة الى اصدار 1658 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي، فضلا عن 449 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 8580 دينارا.

وذكرت أن الادارة فحصت أيضا 2275 عينة تم ادخالها الى الكويت، كما أجرت 293 معاملات لتدقيق وفحص الذهب في هذا الشأن لنحو 41.4 كيلوغرام حصلت عنها رسوما بلغت 486 دينارا.

