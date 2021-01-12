أسهم أوروبا تراجعت عن ذروة الـ 10 أشهر

مال وأعمال

مع جني المستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، دفعت زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط وقد تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ما يزيد عن 10 أشهر، مع جني مستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، بينما دفعت زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% وفقد المؤشر الألماني 0.4% وكاك 40 الفرنسي 0.2%. وقالت يورونكست المشغلة للبورصات، انها أصلحت مشكلة فنية أثرت على التداول في العقود الآجلة الخاصة بالمؤشر كاك 40، بحسب ما ورد في «رويترز».

وأعلنت ألمانيا عن تزايد الاصابات، في حين تخضع أوروبا لأشد القيود صرامة، بينما شهدت الصين أكبر زيادة يومية فيما يزيد عن 5 أشهر.

