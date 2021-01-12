الكويت رفعت سعر خام التصدير المتجه لآسيا في فبراير

مال وأعمال

رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لشركات التكرير الآسيوية في فبراير 2021. بحسب رويترز، أظهرت وثيقة أن الكويت رفعت سعر الخام المتجه لآسيا الى 65 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع 40 سنتاً عن الشهر السابق. وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في فبراير عند 60 سنتاً دون عمان/ دبي، بزيادة 50 سنتاً عن الشهر السابق. تأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعارها لشهر فبراير لجميع الخامات المبيعة الى آسيا.

