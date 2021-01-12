النفط هبط مع مخاوف «كورونا»

مال وأعمال

نزلت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل، اذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل اجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وحيث قفز معدل الاصابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4% الى 55.21 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولاراً في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو ما يعادل 1% الى 51.72 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة. وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجي السوق ستيفن اينس في مذكرة «النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لاجراءات العزل العام في اقليم خبي الصيني... بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أدى الى بعض عمليات جني الأرباح». وقالت السلطات الصينية ان البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الاصابات بالفيروس في أكثر من 5 أشهر، اذ زادت الاصابات في خبي القريب من العاصمة بكين. وتخضع شيجياتشوانغ، عاصمة الاقليم ومركز التفشي الجديد، لاجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، اذ تسعى السلطات لكبح الانتشار. وتخضع معظم أوروبا الآن لاجراءات عزل عام هي الأشد صرامة بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر واغلاق المدارس وأماكن العمل.

بدوره، قال كبير محللي السوق لدى أواندا ادوارد مويا «برنت يسجل أداء أقل من السوق بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل السعودية بعد النفط ورفع العراق تسعيره لمبيعات الخام الى آسيا في فبراير

وكشف ولي العهد السعودي عن خطط لبناء مدينة خالية من الكربون في نيوم، وذلك في أول مشروع انشائي كبير في منطقة الأعمال الرائدة التي يتكلف انشاؤها 500 مليار دولار وتستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

