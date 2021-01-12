«المركزي العماني» طرح فئات نقدية جديدة

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مسقط - «كونا»: أعلن البنك المركزي العماني عن اصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالا عمانيا وعشرة ريالات عمانية وخمسة ريالات عمانية وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة. ونقلت وكالة الانباء العمانية عن البنك المركزي العماني قوله في بيان ان الاصدار الجديد ياتي مكملا للاصدار السادس من الأوراق النقدية العمانية الجديدة (2020) والذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة ال 50 ريالا خلال شهر يوليو من العام الماضي. وذكر انه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا اعتبارا من امس الاثنين. وبين ان البنك المركزي العماني يعمل حاليا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والايداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.