الليرة التركية هبطت 2 %

مال وأعمال

تراجعت الليرة التركية أكثر من 2% مقابل الدولار مع استمرار مكاسب العملة الأميركية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأميركي. وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الاغلاق عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2% الى 7.52 ليرات مقابل الدولار. وكشفت بيانات نشرها معهد الاحصاء التركي بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد الى 5 مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ اجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.2% في نهاية 2020، ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.