5 رؤساء فرق جدد في التسويق العالمي بـ«مؤسسة البترول»

مال وأعمال

أصدر العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية عبدالناصر الفليج قرارا بترقية 5 رؤساء فرق جدد اعتبارا من 1 فبراير 2021.

وشمل القرار تعيين كل من حمد الدريوش رئيسا لفريق البحرية ويكون مسؤولا أمام مدير البحرية، ورانيا العتيقي رئيسا لفريق تنسيق العملاء وتكون مسؤولة أمام مدير عمليات التزويد، وأنفال الصبيح رئيسا لفريق مبيعات وتكون مسؤولة أمام مدير مبيعات النافثا والبنزين والغاز المسال، ومحمد بوفتين رئيسا لفريق مبيعات ويكون مسؤولا أمام مدير مبيعات المشتقات الوسطى، وعقاب العتيبي رئيسا لفريق مبيعات ويكون مسؤولا أمام مدير مبيعات المشتقات الوسطى.

