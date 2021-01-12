«ذا لاين».. مدينة سعودية تواكب المستقبل

مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، المهندس نظمي النصر، في مقابلة مع «العربية» عن أن مشروع «ذا لاين» الذي أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان «سينتهي ببناء واحد من أكبر المطارات في العالم».

وقال النصر ان اطلاق نيوم في عام 2017 كان هو الحلم في مدينة المستقبل، وبدأنا العمل الذي تكون في عدة مراحل، والأولى منها تمثل في تحويل الرؤية الى استراتيجيات تتواكب مع أكثر من 16 قطاعا اقتصاديا لنيوم، التي تطمح بأن تكون منطقة اقتصادية ذات اقتصاد قوي، بمستهدفات حتى عام 2030.

يعد «ذا لاين» المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منطقة نيوم مدينة ذكية كبرى وسلسلة من المجتمعات الادراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وخالية من الانبعاثات الكربونية، وبلا ضوضاء أو تلوث، أو مركبات وشوارع، تمتد بطول 170 كيلومترا من ساحل نيوم على البحر الأحمر شمال غرب المملكة وتمرّ بجبال وصحراء نيوم شرقا.

وستشكل مجتمعات «ذا لاين» الادراكية التي ستضم أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم منصة للابتكار والأعمال التجارية المزدهرة لمواجهة بعض التحديات الأكثر الحاحا في العالم.

180 مليار ريال

وسيكون مشروع «ذا لاين» أساسا متينا لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. وسيسهم «ذا لاين» في نيوم باضافة 180 مليار ريال الى الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

يشغَّل مشروع «ذا لاين» باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتكون مسؤولية الحفاظ على البيئة جزءا لا يتجزأ من القوانين التشريعية والأنظمة التي تعزز الممارسات المستدامة على جميع الأصعدة.

يعيد «ذا لاين» ابتكار تنشيط المجتمعات بجعلها «ادراكية - متعددة الاستخدام»، مع تمكين مفهوم المشي ليكون حجر الزاوية في الحياة العملية للنسيج الحضري. وستكون الطاقة النظيفة هي المشغلة لجميع المرافق بنسبة 100%، كما ستبنى جميع الأعمال والمجتمعات بشكل متصل ومتسق من خلال اطار رقمي يشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، لضمان تلبية احتياجات السكان.

أين يقع؟

يقع مشروع «ذا لاين» في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر. وتبرز أهمية موقعه على البحر الأحمر في كونه على مفترق طرق العالم في شمال غرب المملكة، ما يدعم موقع نيوم بأن تكون مركزا عالميا للابتكار، حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول الى نيوم في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 13% من حركة التجارة العالمية تمرّ عبر البحر الأحمر.

يعتمد مشروع «ذا لاين» على بنية تحتية ذكية ومتناغمة مع البيئة المحيطة، اذ تعمل بشكل كامل على مختلف أنواع الطاقة المتجددة، ما يخلق بيئة صحية خالية من التلوث والضجيج، مع اتاحة الوصول الى البيئة المحيطة خلال 5 دقائق سيرا على الأقدام من أي مكان في المشروع.

ويشار الى ان (ذا لاين) ستعمل على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل والمساهمة باضافة 180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار أميركي) الى الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 علما أنه سيتم تطوير الجزء الاول منها خلال الربع الأول من عام 2021.

