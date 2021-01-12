250 ألف شركة بريطانية صغيرة مهددة بالانهيار في 2021

مال وأعمال

بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي نتجت عن وباء «كورونا» الذي يواصل الانتشار والذي اضطر عمدة العاصمة لندن الى اعلان الطوارئ في المدينة

يتوقع أن تسجل بريطانيا رقماً قياسياً في عدد الشركات الصغيرة التي ستنهار وتضطر للافلاس والاغلاق خلال العام الحالي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي نتجت عن وباء «كورونا» الذي يواصل الانتشار والذي اضطر عمدة العاصمة لندن الى اعلان الطوارئ في المدينة.

وبحسب مسح أجراه اتحاد الشركات الصغيرة (FSB) في بريطانيا، فان ما لا يقل عن 250 ألف شركة صغيرة من التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً ستتوقف عن العمل خلال العام الحالي بعد نزيف المبيعات وتعثر تحصيل الديون خلال جائحة فيروس كورونا.

ووجد المسح الذي نشرته جريدة «التايمز» البريطانية، أنه «مع اغلاق الاقتصاد للمرة الثالثة منذ بدء الجائحة تراجعت الثقة داخل قطاع الشركات الصغيرة الى ثاني أدنى مستوى منذ 10 سنوات، حيث سجل اغلاق شهر مارس من العام الماضي فقط مستوى أقل».

وتبين أن شركة واحدة من بين كل 5 شركات صغيرة اضطرت الى تسريح موظفين في الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية ديسمبر 2020، فيما تتوقع شركة واحدة من بين كل 7 شركات أن تقوم بتسريح مزيد من الموظفين في هذا الربع، أي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2021.

وقال رئيس مجلس ادارة (FSB) مايك شيري، اننا نجازف بخسارة مئات الآلاف من الشركات الصغيرة الكبيرة والقابلة للاستمرار هذا العام بتكلفة ضخمة للمجتمعات المحلية وسبل عيش الأفراد».

وبحسب «التايمز»، فان المخاطر الاقتصادية لا تتوقف عن «كورونا» والاغلاقات الناتجة عنها، وانما قال المصنعون البريطانيون ان التأخيرات الجمركية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمثل خطراً مباشراً أكثر من الاغلاق.

ووفقاً لمسح أجرته مجموعة الصناعة التحويلية في بريطانيا (Make UK) فقد اعتبر 47% من المستجيبين أن التأخير الجمركي يمثل أكبر مخاطر الأعمال، فيما قال 46% ان أكبر تهديد هو الاغلاق الوطني.

وبعد أكثر من أسبوع بقليل من تحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى حقيقة واقعة، ظهرت أمثلة على اضطراب الحدود، فقد أعادت الشركات البضائع الى الحدود بعد اخفاقها في متطلبات «قواعد المنشأ». وقال آخرون ان الأسعار قد تضطر الى الارتفاع لاستيعاب تكلفة الأعمال الورقية.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته (Make UK) أن ثلث الشركات تعتقد أن آفاق الاستثمار ستنخفض بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال أقل من الخمس (18%) انهم سيزيدون.

وتتوقع 26% من الشركات أن تنخفض الصادرات الى الاتحاد الأوروبي فيما تعتقد 16% أنها ستزيد. وقال آخرون ان قدرة بريطانيا على جذب المواهب الدولية ستنخفض بينما يتوقع 11% فقط أن تكون المملكة المتحدة وجهة أكثر جاذبية.

