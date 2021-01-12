«البيتكوين» فقدت 21 % من قيمتها خلال يومين

مال وأعمال

أخذت بيتكوين منعطفا جديدا امس اذ أدى أسوأ هبوط في يومين في العملة الرقمية منذ شهر مارس 2020 الى اثارة القلق من أن ازدهار العملات المشفرة المستقطب قد يتوقف.

وتراجعت بيتكوين، بنسبة تصل الى 21% خلال يومي الأحد والاثنين الى ما يصل الى 32389 دولاراً، كأكبر انخفاض في يومين منذ أن تأثرت الأسواق العالمية بالوباء لأول مرة في العام الماضي والذي تبعه ارتفاع قياسي لمستوى 42000 دولار حتى يوم 8 يناير، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وقال رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، فيجاي أيار: «يجب تحديد ما اذا كانت هذه هي بداية تصحيح أكبر، لكننا رأينا الآن كسر القطع المكافئ، لذا قد يكون الأمر كذلك.

وتضاعف سعر بيتكوين أكثر من أربع مرات في العام الماضي، مما استدعى ذكريات هوس 2017 الذي جعل العملات المشفرة اسماً مألوفاً قبل انهيار الأسعار بالسرعة نفسها.

وقال، كبير مسؤولي الاستثمار في غوغنهايم انفستمنتس، سكوت مينيرد، في تغريدة من حسابه على تويتر: «حان الوقت لسحب بعض الأموال من على الطاولة». مضيفاً «ارتفاع القطع المكافئ لعملة بيتكوين غير مستدام على المدى القريب.

القطع المكافئ أو ما يعرف بـ parabolic rise curve، هو منحنى صاعد يتبع معادلة ثابتة في الصعود، ومع كسر هذا المنحنى يحدث انهيار كبير في السعر.

يجادل المؤمنون بعملة بيتكوين بأن ارتفاع هذه المرة يختلف عن دورات الازدهار والركود السابقة لأن الأصل قد نضج مع دخول المستثمرين المؤسسيين ويُنظر اليه بشكل متزايد على أنه تحوط شرعي ضد ضعف الدولار ومخاطر التضخم. يشعر الآخرون بالقلق من أن الارتفاع غير مرتبط بالعقل ويغذيه مساحات شاسعة من الحوافز المالية والنقدية، مع عدم احتمال أن تعمل بيتكوين كبديل للعملة.

وقال الشريك المؤسس لشركة كونفوي انفستمنتس، هوارد وانج، في مذكرة بتاريخ 10 يناير: «من شبه المؤكد أن بيتكوين في فقاعة أخرى ومعدل نموها الحالي غير مستدام. «على الرغم من أنها قد ترتفع في المستقبل، الا أن بيتكوين الى حد كبير هو أحد الأصول المضاربة.

ويرى أيار، أن بيتكوين تجاهلت الانخفاضات الأخيرة وقد تفعل ذلك مرة أخرى، ومن المحتمل أن تتعافى الى ما يصل الى 44000 دولار قبل التصحيح الفعلي.

كانت بيتكوين تتداول بالقرب من أدنى مستويات الجلسة عند حوالي 33200 دولار اعتباراً في لندن. كما تتراجع الأصول الرقمية المنافسة أيضاً، حيث انخفض ثاني أكبر عملة ايثر بنسبة تصل الى 21%.

