الكويت تسلَّمت «ثانية» فايزر.. وفتح صالة 6 قريبا

وطن النهار

فيما تسلمت الكويت أمس الدفعة الثانية من لقاح «كورونا» المصنع من قبل شركة «فايزر» تستعد وزارة الصحة لافتتاح (قاعة 6) في مركز الكويت للتطعيم قريباً لاستيعاب عدد أكبر الراغبين بالتطعيم بالاضافة الى تدشين خدمة التطعيم المنزلي لكبار السن وغير القادرين على الذهاب الى موقع اخذ اللقاح في مشرف.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 154841 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 945 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ«كونا»: ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 50 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4523 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 10087 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1337514 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 366 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.

