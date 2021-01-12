«كان»: تأخر علاج مرضى السرطان يزيد من نسبة الوفيات

وطن النهار

اكدت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ان تأخير علاج مرضى السرطان يزيد من نسبة الوفيات لدى المصابين مضيفة ان تأخر قدوم المريض للتشخيص والعلاج تعد من أهم التحديات التي تواجه مريض السرطان.

جاء ذلك في كلمة لرئيس «كان» امين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان استشاري الأورام د. خالد الصالح امس الاثنين في ورشة بروتوكول إدارة مرضى السرطان من التشخيص إلى العلاج التي أقامتها الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع «كان» برعاية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقال الصالح ان الأمراض السرطانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمرحلة المرض اذ لا بد أن يكون هناك قواعد إرشادية ونظام متعارف عليه منذ بدء شكوى المريض ووصوله للطبيب إلى تشخيصه ثم تحديد المرحلة ثم مناقشته ضمن مجموعة متعددة التخصصات وبعد ذلك علاجه ثم متابعته بانتظام.

وأوضح ان الورشة تناقش الدور المهم لأطباء الرعاية الأولية المدربين على اكتشاف وتشخيص مرحلة الورم للمرضى بالسرعة الكافية ليتم تحويلها للمستشفيات العامة المتخصصة ومعالجة الحالة بصورة فاعلة.

