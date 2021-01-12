التقدم العلمي: فتح باب الترشح لجائزة السميط للتنمية الأفريقية

وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب الترشح لجائزة السميط للتنمية الأفريقية لعام 2021 في مجال الصحة بهدف تسليط الضوء على أفضل المبادرات أو المشاريع التي أسهمت في تطوير هذا القطاع بشكل ملموس في القارة الأفريقية.

وقال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ان جائزة السميط للتنمية الأفريقية لعام 2021 التي ستستقبل طلبات الترشح للجائزة حتى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات ممن ساهموا بشكل فعّال وجوهري في مواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع الصحة في القارة الأفريقية.

وأضاف الدكتور شهاب الدين إن جائزة هذا العام تهدف أيضا إلى تقدير المبادرات أو المشاريع التي أسهمت في تطوير وتحسين القطاع الصحي المهم جداً في القارة الأفريقية بما في ذلك تطوير أنظمة الرعاية الصحية في تلك القارة لاسيما بالنسبة للفئات المحرومة.

مبادرات قيمة

وتهدف جائزة السميط للتنمية الأفريقية في مجال الصحة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، إلى تقدير المبادرات القيمة والجهود البناءة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات العاملة في القارة الأفريقية بهدف المساهمة في تجاوز التحديات والصعوبات الصحية التي تواجهها تلك القارة، مع التركيز في دورة عام 2021 على استخدام الأطر والبرامج الفعّالة لحل وإدارة الأزمات الصحية مثل السارس، وفيروس «كوفيد - 19» والأمراض الحيوانية المَنشأ المعدية.

ومع هدف الجائزة المتمثل في تقدير وتكريم المنظمات والباحثين الذين تتميز مساهماتهم بالابتكار، وتعزيز المساواة، والتأثير الإيجابي الواسع في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، فإن جائزة السميط للتنمية الأفريقية منحت ستة ملايين دولار أميركي على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ تم تخصيص الجائزة للصحة في عامي 2015 و 2018، في حين تم تخصيصها في عامي 2016 و 2019 للأمن الغذائي وفي عامي 2017 و 2020 للتعليم.

جائزة فريدة

وتعليقا على أهمية هذه الجائزة قال عضو مجـلس أمـناء جـائـزة الـسميط لـلتنمية الأفـريـقية وكــبير مســتشاري المــديــر الــعام لمــنظمة الأغــذيــة والــزراعــة الــتابــعة لــلأمــم المتحــدة (فــاو) الــدكــتور دانــيال غــوســتافــسون «إن جائزة السميط لـلتنمية الأفـريـقية تعد فريدة من نوعها من حيث لفت الانتباه وإيلاء الأهمية إلى ابتكارات وتفاني الأفراد والمؤسسات المتميزين، ممن ساهموا في تطوير الأمن الغذائي والتعليم والصحة في أفريقيا».

وأضاف «إن النزاهة والعناية اللتين تسودان عملية اختيار المؤهلين للحصول على الجائزة تساعدان على تسهيل هذا التقدير والاعتراف بأهمية الجائزة، ليس فقط بالنسبة للفائزين في كل سنة، بل أيضاً لكل مرشح ينجح في عملية الفرز».

وانطلقت جائزة السميط للتنمية الأفريقية بمبادرة كريمة من سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، في عام 2013 بهدف تقدير أفضل الدراسات والمشاريع العلمية، والبحوث التطبيقية، والمبادرات المبتكرة سواء من الأفراد أو المؤسسات، التي أحدثت تأثيراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية في أفريقيا وتسعى إلى معالجة ومواجهة التحديات التي تواجهها القارة.

وجاء إطلاق اسم المـرحـوم الـدكـتور عـبدالـرحـمن الـسميط على الجائزة تكريماً وتخليداً لإرث الدكتور السميط الذي كرّس حياته لمساعدة الأفراد والمجتمعات الفقيرة في أفريقيا لمواجهة تحديات التنمية في القارة.

مجلس الأمناء

ويـترأس مجـلس أمـناء جـائـزة الـسميط لـلتنمية الأفـريـقية الـشيخ د. أحـمد الـناصـر المحـمد الـصباح، وزيــر الــخارجــية، ويـــضم فـــي عـــضويـــته كـــلا مـــن: المـــديـــر الـــعام ورئـــيس مجـــلس الإدارة الـــسابـــق لـــلصندوق الـــعربـــي لـــلتنمية الاقـــتصاديـــة والاجــتماعــية عبدالــلطيف الحــمد، والمــديــر الــعام المــساعــد لــشؤون الــتعليم فــي مــنظمة الأمــم المتحــدة لــلتربــية والـــعلم والـــثقافـــة (يـــونـــسكو) الـــبروفـــيسورة ســـتيفانـــيا جـــيانـــيني، ورئـــيس مجـــلس إدارة هـــيئة الـــطاقـــة الـــذريـــة فـــي غـــانـــا ورئـيس معهـد غـانـا لـلطاقـة الـنوويـة ونـائـب المـديـر الـعام الـسابـق لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة د. كـواكـو أنـينغ، وكــبير مســتشاري المــديــر الــعام لمــنظمة الأغــذيــة والــزراعــة الــتابــعة لــلأمــم المتحــدة (فــاو) د. دانــيال غــوســتافــسون، والـرئـيس المـشارك لمـؤسـسة بـيل ومـيليندا غـيتس بـيل غـيتس، ورئـيس مجـلس إدارة شـركـة سـديـر لـلتجارة الـعامـة والمقاولات والعضو التنفيذي في مجلس إدارة اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات طارق المطوع.

