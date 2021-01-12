افتتاح قاعة مبارك العبدالله للمهتدين في الأحمدي

وطن النهار

قامت لجنة التعريف بالإسلام بافتتاح قاعة الشيخ مبارك العبد الله المبارك الصباح وذلك بمقر اللجنة بمحافظة الأحمدي وسط حضور كبير لقيادات الجمعية ومختار منطقة المنقف والعديد من القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ولفيف من داعمي العمل الدعوي والخيري. وقال الشيخ مبارك العبد الله الصباح خلال حفل الافتتاح: تعد لجنة التعريف بالإسلام واحدة من معالم الكويت، وتمتاز اللجنة بالوسطية بجانب دورها الرائد الذي تقوم به تجاه شريحة كبيرة من ضيوف الكويت الجاليات الوافدة من المسلمين وغير المسلمين، حيث استطاعت اللجنة أن تصل برسالتها السامية إلى جميع منازل أهل الكويت وذلك من خلال جهودها الحثيثة والرائدة التي تقدمها للعمالة المنزلية ومنها اهتمامها بتعليمهم اللغة العربية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تقيمها اللجنة. مثمنا الدور الرائد الذي قام به فرع محافظة الأحمدي خلال جائحة كورونا من استثمار مميز لمنصات التواصل الاجتماعي لتوعية الجاليات بخطورة فيروس كورونا وحثهم كذلك على اتباع تعليمات وزارة الصحة، وتحويل هذه المنصات لوسائل دعوية من خلالها تمت حالات إشهار الإسلام كذلك أقيمت المحاضرات الدعوية للمهتدين الجدد وأخرى لغير المسلمين.

وقام العبد الله خلال حفل الافتتاح بتلقين أحد المهتدين الجدد من الجالية الفلبينية الشهادتين سائلاً المولى -جل وعلا- أن يجعله من المهتدين الصالحين المصلحين، وأكد العبد الله أنه لشرف عظيم أن استخدمه الله -جل وعلا- في تعريف غير المسلمين بالإسلام من خلال هذه اللجنة المباركة.

