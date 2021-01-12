مصر شكرت الكويت على تسهيلاتها لعودة العالقين في الإمارات

وطن النهار

استعرضت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، جهود الوزارة والجهات المتعاونة على مدار ثلاثة أسابيع كاملة لحل تداعيات أزمة العالقين في الإمارات المتوجهين للكويت، وتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران الى الكويت.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا مع مينا زاهر المحامي بدبي، ومحمد عبدالرازق من رموز الجالية المصرية بالإمارات عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، والذين كان لهم دور كبير في استقبال وتسكين العالقين المصريين وتنظيم هذه العملية خلال الفترة الماضية وتنسيق عمليات تقديم الدعم المادي والمعنوي المقدم من الجهات المختلفة لمساعدة العالقين.

وأوضحت، أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء المصري، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.

وأعربت، عن بالغ شكرها لكل من قدم دعماً أو مساندة خلال أزمة المصريين العالقين بالإمارات بسبب غلق حركة الطيران إلى الكويت، وما تم بذله من جهود مضنية خلال الفترة من 22 ديسمبر وحتى الآن، شملت العمل على عدد من المحاور المهمة بداية من حصر عدد العالقين والسعي لتوفير أماكن إقامة لمن سجلوا على استمارة وزارة الهجرة للعالقين كأولوية أولى لحين فتح خطوط الطيران الكويتية، وخلال هذه الفترة تم تقديم كل أشكال الرعاية والدعم المادي والمعنوي مع توفير أدوية ووجبات غذائية للعالقين، بالإضافة للتواصل مع شركات الطيران لتنسيق سفر المصريين العالقين بعد فتح خطوط الطيران وتسكين مئات العالقين، مؤكدة أن ما تم من تعاون وجهد بين جميع الجهات والأشخاص يعد غير مسبوق نظراً لعدد العالقين الكبير وما تطلبه من دعم طوال هذه الفترة.

ووجهت وزيرة الهجرة المصرية، الشكر للسلطات المعنية بدولتي الإمارات والكويت على ما قُدم من تسهيلات للمصريين العالقين بالإمارات لمد فترة الإقامة للعالقين بها، كذلك عمل تحليل pcr لكل الراغبين من العالقين مجانا مراعاة لظروفهم، مناشدة المصريين الراغبين في مغادرة الإمارات نحو الكويت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالدولة، وعلى من ثبت إصابته بفيروس كورونا بتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل المغادرة حتى يتمكن من السفر.

