نقابة العاملين بالمواصلات كرَّمت متميزي قطاع المشتركين

وطن النهار

برعاية وحضور وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب نظم مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات حفل تكريم لعدد من موظفي الوزارة تقديرا لدورهم في المحافظة على المال العام و خدمة مراجعي الوزارة بكل كفاءة واقتدار.

وقال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات ناصر العازمي ان هذا التكريم يأتي انطلاقا من دور مجلس ادارة النقابة في تكريم الكفاءات المتميزة تشجيعاً وحافزاً للكفاءات الوطنية من موظفي الوزارة الذين يقومون بدورهم على اكمل وجه ويحافظون على مقدرات وزارتهم من السرقات ويواجهونها بكل قوة ويتصدون لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوزارة بكل حسم.

