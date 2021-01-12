إلغاء 91800 تصريح عمل منتهٍ

وطن النهار

أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، إلغاء بعض البيانات القديمة بهدف تحسين عمل النظام الآلي الجديد وتوفير الوقت والجهد على المراجع بما يضمن له السرعة والسهولة بالإجراءات، موضحة أنه تم إلغاء جميع الملفات القديمة التي ليس لها عمالة محددة والتراخيص وتصاريح العمل المنتهية ولم يتقدم صاحب العمل لإلغائها، بالإضافة إلى بعض العمالة المنتهية إقامتها وغادرت البلاد .

وأكدت المزيد في تصريح صحافي، أن إطلاق النظام الآلي الجديد يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة ولاسيما في تسهيل إجراءاتهم، لافتة إلى أن إدارة نظم المعلومات قامت بإلغاء 91 ألف و854 تصريح عمل و44 ألف و264 ترخيص و33 ألف و414 وافدة و30 ألف و700 ملف، وذلك بإجمالي 200 ألف و232 ترخيص.

من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هناك تنسيقاً بينها والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاستفادة هذه الفئة من الفرص الوظيفية بما يتوافق مع مؤهلاتهم بغض النظر عن المؤهل، مؤكدة على وجود تعاون بين الهيئة وشركات القطاع الخاص لترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة طبقا لما هو مسجل بملف الباحث عن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأشارت إلى أن منصة «تيسير» خاصة بتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، موضحة أنها آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة «البدون» بسوق العمل بصورة أكثر ايجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم.

