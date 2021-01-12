المطيري: الأخطاء المتكررة تؤثر على مكانة «كونا» المرموقة

وطن النهار

أعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن استيائه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها (كونا) في اخبارها المنشورة خلال الفترة الأخيرة مؤكدا رفضه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تسيء الى تاريخ الوكالة الرسمية في البلاد.

وأكد المطيري في تصريح صحافي أمس الاثنين انه تمت احالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة الى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا مشددا على انه لن يسمح بتكرار هذه الاخطاء مستقبلا.

وقال ان الوكالة لها دور مهم في تغطية الاخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية باعتبارها مصدراً موثوقاً الا ان الاخطاء التي وقعت تؤثر على مكانتها المرموقة مؤكدا انه سيعمل على اعادة الامور الى نصابها في الوكالة.

