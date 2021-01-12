loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المطيري: الأخطاء المتكررة تؤثر على مكانة «كونا» المرموقة


أعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن استيائه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها (كونا) في اخبارها المنشورة خلال الفترة الأخيرة مؤكدا رفضه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تسيء الى تاريخ الوكالة الرسمية في البلاد.
وأكد المطيري في تصريح صحافي أمس الاثنين انه تمت احالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة الى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا مشددا على انه لن يسمح بتكرار هذه الاخطاء مستقبلا.
وقال ان الوكالة لها دور مهم في تغطية الاخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية باعتبارها مصدراً موثوقاً الا ان الاخطاء التي وقعت تؤثر على مكانتها المرموقة مؤكدا انه سيعمل على اعادة الامور الى نصابها في الوكالة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة