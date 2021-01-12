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وطن النهار

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خالد العنزي: وجود العزاب في مناطق السكن الخاص إزعاج لأهالي الجهراء


قال خالد الحجر العنزي المهتم بقضايا الشأن البلدي إن منطقة الجهراء تعاني منذ سنوات من انتشار سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، بالتالي باتت تلك المشكلة تؤرق أهالي منطقة الجهراء، إلى جانب آثارها الاجتماعية والبيئية المتعددة.
وطالب بلدية الكويت والجهات المختصة لتطبيق حظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، واتخاد جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر العنزي أنه ليس من المعقول والمنطق أن يتواجد سكن العزاب في وسط المناطق السكنية، ما يسبب العديد من المشاكل من تلك العمالة، كونها باتت مصدر إزعاج للأهالي وسكان منطقة الجهراء بشكل عام.


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