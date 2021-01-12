بن حثلين: مركز متكامل وجزيرة لعلاج المدمنين

وطن النهار

دعا الناشط السياسي راكان بن حثلين الحكومة إلى إنشاء مركز متكامل لعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات، وتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المستثمرين على إنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين، وتخصيص إحدى الجزر الكويتية لإقامة هذه المصحات.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي إن عزل المدمنين في إحدى الجزر ليس الهدف منه التخلص منهم بل إن الهدف حماية المجتمع وتسهيل إحكام الرقابة عليهم بما يمنع هروب المدمنين من المصحات العلاجية وكذلك يمنع تهريب المواد المخدرة إليهم.

وأكد أن هناك تجارب ناجحة في علاج الإدمان مطبقة في دول أخرى ويرغب عدد من المستثمرين الكويتيين بنقل هذه التجارب إلى الكويت، مبينا أن المصحات الخاصة قد تشكل حلا مناسبا لعلاج أبناء الأسر ميسورة الحال في حين يبقى المركز الحكومي مطلباً أساسياً لعلاج بقية الحالات.

وشدد على أن آفة المخدرات بشكل عام وقضية الإدمان بشكل خاص تتطلب تضافر كل الجهود من أجل وضع حد لتفاقمها، معتبرا أنها قضية مصيرية كونها ترتبط بالأمن الاجتماعي وأمن البلاد بشكل عام.

