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محمد البراك مستشاراً شرعياً للجمعية الكويتية للأسر المتعففة


في إطار استقطاب أفضل الكوادر المهنية والاختصاصية والعناصر المهنية من ذوي الخبرة والاختصاص فقد أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن انضمام فضيلة الشيخ محمد البراك كمستشار شرعي بالجمعية حيث ستكون الادارة الشرعية هي الجهة المشرفة على كل التعاملات الشرعية في الجمعية.
وتعتبر الادارة الشرعية في الجمعية من أهم مفاصل العمل في الجمعية إذ إنها الجهة المخولة لإعطاء موافقتها على كل المنتجات والتعاملات الخيرية والعقود والاتفاقيات التي تنوي الجمعية إبرامها قبل العمل بها وإطلاقها ، وتعدُّ قرارات الادارة الشرعية وضوابطها بهذا الشأن ملزمة لقطاعات العمل في الجمعية وتسهم مع الإدارات المعنية فيما يخدم تنمية أداء الجمعية من الناحية الشرعية وتطوير المنتجات بالتوافق مع الضوابط الشرعية.
وتعمل الادارة الشرعية على ازالة اللبس الشرعي في القضايا المختلفة التي تعرض للجمعية وعلى الإجابة عن الاستفسارات الشرعية الواردة بخصوص منتجات وتعاملات الجمعية.
والشيخ البراك حاصل على الإجازة الجامعية في تخصص الشريعة من جامعة ام القرى بمكة المكرمة بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والدراسات الإٍسلامية من جامعة الكويت وبسبيله للحصول على درجة الدكتوراه التي يحضر لها حاليا في المملكة المتحدة في تخصص التمويل والاقتصاد الإسلامي.


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