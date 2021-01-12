«البلدي»: إنشاء مبنى لرعاية المسنين بحولي

وطن النهار

وافقت لجنة حولي في المجلس البلدي برئاسة العضو عبدالله الرومي على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين في منطقة حولي، فيما أبدت عدم موافقتها على طلب أحد المواطنين بتحويل قسيمة لحين دعوة إدارة التنظيم في البلدية.

من جانب اخر تعقد اليوم لجنة مزاولة المهن الهندسية ورشة لمناقشة مشروع القرار الوزاري المتعلق بشأن مزاولة المهنة للمكاتب والدور الاستشارية ومعالجة الضعف الكبير في عملية الرقابة والتفتيش من البلدية على المكاتب الهندسية.

وقال رئيس لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي م. حمود العنزي ان اللجنة ستقوم بمناقشة ودراسة منهجية اعداد لائحة مزاولة المهن الهندسية والدور الاستشارية، مؤكداً ان التعديلات التي وصلت الى المجلس البلدي كانت بدون دراسة، لذلك ستعقد اللجنة ورشتها لدراسة منطلقات تحديد نطاق اعمال مشروع تعديل لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية حسب الامتثال للمعايير العالمية والقوانين واللوائح المحلية ومتابعة المعايير والتوجهات المحلية لقانون البلدية 2016/33 ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية عن طريق وزارة التجارة، كذلك دراسة الاستفادة من الدراسات والتقارير التي صدرت حول أعمال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وأضاف العنزي ان اللجنة ستناقش ايضاً التصدي للتحديات والمشكلات التي تواجه تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بضرورة فرض الرقابة وتسهيل الأعمال، بالإضافة لطرق تطوير وتدبير اجراءات تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية مع ترسيخ اخلاق المهنة ومعايير النزاهة مع اشراك المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين والقطاع الخاص.

