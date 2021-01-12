اليوسف: لن نسمح بتحويل المزارع إلى استراحات

وطن النهار

بعد مضي 30 عاما من التوقف، دشن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، أمس الاول، شبرة الرقة للخضار الكائنة بمنطقة فهد الاحمد لتخدم سكان المنطقة العاشرة، في الوقت الذي أكد فيه أنه «لا يمكن السماح بتحويل المزارع إلى استراحات سياحية أو ترفيهية»، مشددا على أهمية تعزيز الزراعة في الكويت بما يضمن توفير المنتجات الزراعية والخضراوات بأسعار مناسبة للجميع، مشيرا إلى أن هناك دعوة من لجنة الزراعة في مجلس الامة لبحث ومناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.

وأعلن اليوسف في تصريح للصحافيين أمس الاول على هامش حفل افتتاح شبرة الرقة الخضار، عزمه التواصل والتنسيق مع عموم المحافظين لإيجاد منافذ تسويقية مماثلة في جميع المحافظات الست، مؤكدا على أهمية وجود شبرات لبيع الخضار والفاكهة لتكون منافذ لبيع المنتج المحلي وتكون قريبة من المستهلك.

ودعا اليوسف، المواطنين إلى التسوق من شبرة الرقة لاسيما أن أسعار المنتجات فيها أقل من تلك الموجودة في الجمعيات التعاونية، مؤكدا أن العمل على ايجاد منافذ تسويقية أخرى يسهم في توفير المنتجات بين أيدي المواطنين بأسعار منخفضة، الامر الذي سيعمل عليه بالتنسيق مع المحافظين لاختيار الاماكن المناسبة لإنشاء شبرات خضار في المحافظات لخدمة المستهلك والمزارع الكويتي.

إلى ذلك، أشاد اليوسف، بجهود الاتحاد في ترميم الشبرة وتوزيع البسطات على المزارعين الكويتيين من اصحاب الرخص وبقرعة علنية تطبيقا للشفافية والعدالة الاجتماعية، مشددا في الوقت نفسه على أن تكون الاسعار «رخيصة» وفي متناول الجميع.

خدمة المزارعين

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين? عبدالله الدماك، أن الشبرة وضعت لخدمة المزارعين والمستهلكين بمنتج عالي الجودة كونه مباشراً من المزرعة للمستهلك وبأسعار مميزة، معربا عن شكره لكل من سعى لافتتاحها خاصة أعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة السابق الذين دعموا المقترح وكذلك جهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي وخاصة لجنة الأحمدي بالاضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة بكامل قياداتها.

وأضاف: «نتمنى افتتاح شبرات مماثلة لشبرة الرقة في جميع مناطق الكويت يتم توزيع البسطات فيها بالقرعة، أسوة باجراءات توزيع بسطات شبرة الرقة التي فاز فيها 155 مزارعا بالقرعة، مؤكدا على أهمية توفير المنافذ التسويقية التي تخدم المزارع والمواطن خاصة أن منتجاتها ذات جودة عالية كونها تأتي مباشرة من المزارع بأسعار مناسبة».

بدوره، قال عضو المجلس البلدي حمدي نصار العازمي: «سنقدم اقتراحات تخدم المزارعين والمنتج المحلي، منها ان يكون هناك شبرات رئيسة في جميع المحافظات ونبارك لجموع المزارعين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين على هذه الجهود الجبارة والتي انتهت في افتتاح شبرة دام توقفها قرابة 30 عاما عادت وبأسعار تعتبر رمزية جدا لأهالي محافظة الأحمدي، مبينا أن هذا جاء نتيجة تكاتف وتعاون بين الاتحاد الكويتي للمزارعين والمجلس البلدي ومجلس الأمة وهيئة الزراعة لنصل الى هذا الإنجاز المميز الذي سعت له لجنة الأحمدي بالمجلس البلدي».

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين بن صامل: «نبارك للأخوة المزارعين اعادة افتتاح شبرة الرقة ونأمل أن تكون بادرة خير لتسويق المنتج النباتي المحلي ليصل للمستهلك مباشرة ونتمنى ايجاد منافذ مشابهة في جميع مناطق الكويت قريبا بتعاون جميع الجهات التي لها علاقة بالزراعة خاصة وان هذا الإنجاز عمره قرابة سنة ونصف استمرت مراسلات ومقابلات مع الاخوة أعضاء مجلس الامة السابق ممثلة بلجنة المرافق العامة وأعضاء المجلس البلدي ممثلة بلجنة الأحمدي وكذلك الهيئة العامة للزراعة».

من جهته، بارك أمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين? جابر مرزوق العازمي، لجموع المزارعين والمواطنين والمقيمين وخاصة قاطني المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي على هذا الإنجاز الكبير في إفتتاح شبرة الرقة بعد توقفها لسنوات بل لعقود وهي غير مستقلة خاصة وأن محافظة الأحمدي تعتبر من أكثر محافظات الكويت كثافة سكانية ونشكر لجنة المرافق في مجلس الامة السابق والمجلس البلدي وهيئة الزراعة لتعاونهم البناء.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين? عبدالله الداهوم: «نزف بشرى خاصة لأهالي محافظة الأحمدي ولأهل الكويت عامة اعادة افتتاح سوق الرقة بعد اغلاقها قرابة ثلاثة عقود لتسهيل العناء على الأهالي من الذهاب لأماكن بعيدة للتسوق»، مضيفا «اليوم يجدون كل شيء تحت سقف واحد إضافة الى توفر العديد من الأصناف وقام الاتحاد بتوفير عدد من الشركات المختصة في استيراد الفواكه والبيض حتى يستطيع المستهلك التسوق في مكان واحد».

