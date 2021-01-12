«السكنية»: 3 آلاف و599 مواطناً تسلموا شهادات قسائمهم

وطن النهار

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنيـــــة عمر الرويح عن تسليم الإدارات المختصة 3599 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية(2370) وجنوب عبدالله المبارك(1229) حتى يوم الخميس الماضـــــي.

وأشار الرويح في تصريح صحافي، أن ما يقارب 8000 مواطن حصلوا على مواعيد مسبقــــة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط «الكروكي» لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية.

وأكد أن المؤسسة تحرص خلال عملية توزيع الشهادات على الإلتزام بآلية التباعد الإجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة.

