بلدية حولي: تحرير 185 مخالفة و350 إنذاراً

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م. أحمد الهزيم أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الادارات في فرع بلدية المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن تحرير 185 مخالفة، وتوجيه 350 انذارا وتنبيها لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم بعد الكشف على 855 محلاً.

وقال الهزيم في تصريح صحافي إن الفرق الرقابية كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الهزيم الى أن مفتشي الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق قاموا بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا الى انه تم غسيل وتعقيم 12400 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة الى جانب رفع 145 مركبة وقارب مهملين وسكراب والافراج عن 63 سيارة، فيما قام قسم ازالة المخالفات وفريق الطوارئ بالمحافظة قاموا بتوجيه انذارين لتعديات على أملاك الدولة.

ولفت الى مواصلة الجولات الميدانية للفرق الرقابية للقيام بدورها في بلدية المحافظة، مؤكدا في هذا الخصوص الى عدم تهاونهم في تطبيق اللوائح والنظم البلدية بحق المخالفين، داعيا أصحاب المحلات للالتزام التام بالاشتراطات الصحية التي اقرتها السلطات الصحية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي حرصا على سلامتهم وسلامة الجمهور وتجنبا للمخالفة التي قد تصل الى حد الاغلاق الاداري.

