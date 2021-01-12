الشاهين: 2.5 % رسوماً على التحويلات المالية للخارج

وطن النهار

اعلن النائب اسامة الشاهين عن تقديم اقتراح بقانون لتحصيل رسوم على التحويلات المالية الى خارج الكويت مع النواب حمد المطر والصقعبي وخالد العتيبي وشعيب، لما تمثله التحويلات من قيمة تقارب 4 مليارات دينار سنويا للاسف، وقدرها البعض بـ 21 مليار دينار خلال السنوات الخمس الاخيرة، دون استفادة الاقتصاد المحلي.

وشدد في تصريح له امس على ان افضل طريقة للدفاع عن المكتسبات الشعبية هي الهجوم على الثغرات التي يتسلل منها كبار التجار الطامعين بالاموال العام وبعض النافذين الذين يستغلون الوظيفة العامة لتحصيل الاموال وبالتالي تهريبها الى الخارج.

ولفت الى ان وثائق بنما اثبتت وجود تحويلات بملايين الدنانير من الكويت الى الخارج وهي مركونة ملاذات ضريبية معينة، لذلك لابد من تشديد الرقابة وفرض رسوم تخدم الاقتصاد المحلي.

وقال: حاليا الرسوم موجودة على التحويلات المالية وتذهب الى جيب التاجر الذي يملك مؤسسة الصرافة او تحويل الاموال ويتقاضى رسوماً، ونحن نقول من الواجب ان يذهب مبلغ من التحويلات الى الخدمات العامة بالبلد للمواطنين المقترضين المعسرين ولشوارعنا ولمساكننا وغيرها من مجالات تفيد الوطن والمواطنين.

ودعا الشاهين الى وجوب توفير دخل من هذه التحويلات او توفيرها داخل الكويت لتحريك الاقتصاد وخلق الوظائف واقتصاديات ومجالات عمل جديدة.

وبين: اقتراحنا هو تحصيل رسوم بقيمة 2.5% على التحويلات المالية الى الخارج، وبحسبة بسيطة قد تؤدي لايرادات بقيمة 100 مليون دينار سنويا على الاقل، مضيفا:!وهذا الاقتراح يفرض عقوبات جنائية على تحايل الافراد والمؤسسات من احكام القانون.

واشاد الشاهين بنواب حاليين وسابقين منهم خليل الصالح وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي ويوسف الفضالة وفيصل الكندري لما قدموه في الفصل التشريعي الخامس عشر في هذا الصدد من اقتراح بقانون واعتمدنا عليه اعتمادا كبيرا كنسخة اولية في اولية لاعداد اقتراحنا.

