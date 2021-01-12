المناور: سأل عن دعم موظفي «الكويتية»؟

وطن النهار

وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين الى كل من وزير المالية خليفة حمادة ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي: في أولهما نظرا لمعاناة العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والمشاكل التي يواجهونها ومنها تأخر صرف دعم العمالة لهم حتى الآن وعدم توزيع حصص من الأسهم عليهم كما جاء في القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وكذلك شغر بعض المناصب العليا حتى الآن وعدم شغلها من قبل الصف الثاني، يرجى تحديد أسباب تأخر صرف دعم العمالة لموظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى تاريخ ورود هذا السؤال واستفسر لماذا لم يفتح باب الرغبات الثلاث من جديد بعد العدول عن بيع الشركة؟ ولماذا لم توزع حصص من الأسهم لموظفي الشركة كما جاء في القانون؟ وما أسباب عدم صرف التأمين الصحي مجانا لموظفي الشركة أسوة بقطاعي البنوك والنفط؟ وما أسباب ارتفاع كلفة التأمين عن السابق؟ وما أسباب عدم الاستعانة بأسطول الكويتية في استقدام العمالة المنزلية أخيرا؟ وما آلية انهاء خدمات بعض الموظفين الأجانب بعد جائحة كورونا؟ وما أسباب عودة البعض منهم؟ ومضى يسأل: ما أسباب شغر بعض المناصب العليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ولماذا لم يتم ترشيح الصف الثاني لتلك المناصب؟ مع تزويدي بالشواغر من مساعد مدير ادارة فما فوق.

وجاء السؤال الثاني الموجه لوزير الدولة لشؤون الاسكان أنه لما كانت الأراضي التي وزعت في منطقة خيطان الجنوبي قطعتي (3 و4) البالغ عددها (1440) قطعة أرض سكنية، قد وزعت على المواطنين منذ ما يقارب ثلاث الى أربع سنوات، وحيث انه حتى هذه اللحظة لم يتم وضع البنى التحتية فيها ولم توضع خطة واضحة لبداية بناء البنية.

لذا يرجى افادتي متى ستشرع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء الخدمات والبنى التحتية اللازمة لهذه المنطقة؟ ما سبب منع أصحاب تلك الأراضي دون غيرهم من حق البدل؟ علما بأن ذلك مسموح ومعمول به في كل مناطق الكويت. ولماذا خُصم مبلغ خمسة عشر ألف دينار ممن وزعت عليهم هذه الأراضي من قرضهم الاسكاني دون غيرهم؟ علما بأن المناطق الأخرى كانت توزع عليهم الأراضي مقابل ستة آلاف دينار فقط.

