الحميدي سأل الصالح عن أعداد الهيئات العامة

وطن النهار

ضمن سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء استفسر النائب بدر الحميدي. عن عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين ومراسيم خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعن الغاية والأهداف التي تضمنها مبرر انشاء العديد من الهيئات؟ والرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملين فيها ومقدار المكافأة السنوية حال تقريرها؟. واستفسر ما أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في انشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من ارهاق وتحميل الميزانية أعباء اضافية؟ وما الاجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لمعالجة ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية انشاء بعض الهيئات مع وجود أجهزة قائمة بالعمل تسعى لتحقيق الأهداف ذاتها؟ على أن تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه السياق من أوراق ومستندات ذات صلة.