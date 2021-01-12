العازمي: وزير المالية يسير في اتجاه فرض الضرائب

وطن النهار

استغرب النائب حمدان العازمي اعلان وزير المالية خليفة حمادة طرح مناقصة او ممارسة تركيب وتوريد وتشغيل نظام ادارة الضرائب المتكاملة، قبل أن يكون هناك تشريع يسمح بفرض الضرائب.

وشدد العازمي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة على ضرورة سحب هذه الممارسة حتى يصدر بشأن الضرائب تشريع، ومن ثم تنشر المناقصة.

وقال «قرأت أمرا عجيبا بالنسبة لوزير المالية وأعتقد انه سيكون احد الوزراء المؤزمين اذا استمر بهذا الاتجاه» مشيرا الى أن الوزير أعلن عن مناقصة أو ممارسة مختصة بتركيب وتوريد وتشغيل نظام ادارة الضرائب المتكاملة بداية الطرح 10 يناير وآخر يوم عطاء 14 فبراير 2021، وذلك من دون أن يكون لها تشريع.

وأضاف ان سير الوزير بهذا الاتجاه يؤكد «الكلام بان الضرائب قادمة، متسائلاً» كيف يتم نشر هذه الممارسة من غير تشريع؟»

وأضاف أن «هناك أقاويل بأن الوزير لم يتم تعيينه الا من أجل هذا الاتجاه، وخاصة ان له توجهات وفكرة سابقة لفرض الضرائب منذ 3 سنوات».

وقال العازمي ان الكويت دولة غنية وتمنح دولاً أخرى منحا، بينما في المقابل تنشر ممارسة لفرض ضرائب بدون تشريع، مبينا أن «هذا الأمر خطأ ويجب على وزير المالية تدارك هذا الامر حتى لا يتعرض للمحاسبة النيابية».

وشدد العازمي على رفضه فرض الضرائب على المواطنين، محملا رئيس الحكومة ووزير المالية المسؤولية اذا استمر هذا الاتجاه والنوايا الموجودة لفرض الضرائب.

